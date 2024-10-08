Юрист назвал срок давности дел о приватизации

Один из соавторов Гражданского кодекса России Евгений Суханов заявил, что сроки давности дел о приватизации определяются правилами исковой давности, изложенными в ст. 181 ГК РФ. Письменная позиция Суханова по этому вопросу изложена на сайте Ассоциации юристов РФ.

«Не имея юридического титула, но открыто, добросовестно и непрерывно владея соответствующей вещью в качестве ее собственника в течение 5 лет (для движимости) или 15 лет (для недвижимости), такой владелец приобретает на нее законное право собственности», — заявил юрист.

При этом Суханов заявил, что государство при всех «развитых правопорядках» защищает «не только опирающееся на какой-либо правовой титул, но и фактическое» владение «в интересах стабильности гражданского оборота». В качестве примера такого развитого правопорядка он привел проект Гражданского уложения Российской империи.

До этого в Росимуществе сообщили, что в России за девять месяцев произошла приватизация госпредприятий на 48 млрд рублей. В законе о бюджете на 2024 год заложены доходы от приватизации в размере 1 млрд рублей.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.