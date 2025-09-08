«Биомусор»: российские подростки ударили мужчину ножом за просьбу прикурить

Во Владимирской области двое подростков ударили мужчину ножом. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в городе Александрове, где подростки напали на прохожего и нанесли ему удар ножом. При этом они сняли свои противоправные действия на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Инфомации о состоянии пострадавшего не поступало.

Все началось с того, что мужчина попросил у несовершеннолетних прикурить, сообщает «Губерния 33». Сообщается, что нападавших задержали. Они сообщили правоохранителям, что таким образом «чистят город от биомусора».

Ранее в Челябинске подростки «очищали» город от бомжей и снимали процесс на видео.