«Биомусор»: российские подростки ударили мужчину ножом за просьбу прикурить

Во Владимирской области подростки ударили мужчину ножом за просьбу прикурить
Depositphotos

Во Владимирской области двое подростков ударили мужчину ножом. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в городе Александрове, где подростки напали на прохожего и нанесли ему удар ножом. При этом они сняли свои противоправные действия на видео. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Инфомации о состоянии пострадавшего не поступало.

Все началось с того, что мужчина попросил у несовершеннолетних прикурить, сообщает «Губерния 33». Сообщается, что нападавших задержали. Они сообщили правоохранителям, что таким образом «чистят город от биомусора».

Ранее в Челябинске подростки «очищали» город от бомжей и снимали процесс на видео.

