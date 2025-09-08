На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске подростки «очищали» город от бомжей и снимали процесс на видео

В Челябинске задержали подростков, подозреваемых в нападении на бомжей
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Челябинске задержали подростков, которые издевались над людьми без определенного места жительства. Об этом сообщает 74.ru.

По данным портала, школьники напали как минимум на пятерых, при этом один из них не выжил, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

«Их забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс, ловили в городе», – сообщается в публикации.

Мужчину, которого спасти не удалось, залили содержимым перцового баллончика и, когда он перестал ориентироваться в пространстве, избили ногами и стеклянной бутылкой. Все происходящее дети снимали на видео.

Известно, что в компании большинство детей несовершеннолетние, им по 12-14 лет. Вместе со школьниками ходили два 17-летних студента колледжа. Их целью якобы было «очистить» город от бомжей. При этом у некоторых в тетрадях и на телефонах нашли фашистские символы.

Самому младшему из подозреваемых 12 лет. Отмечается, что он проявлял особую жестокость, но из-за возраста его не привлекут к ответственности.

На данный момент в СИЗО находятся трое несовершеннолетних.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами