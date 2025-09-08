В Челябинске подростки «очищали» город от бомжей и снимали процесс на видео

В Челябинске задержали подростков, подозреваемых в нападении на бомжей

В Челябинске задержали подростков, которые издевались над людьми без определенного места жительства. Об этом сообщает 74.ru.

По данным портала, школьники напали как минимум на пятерых, при этом один из них не выжил, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

«Их забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс, ловили в городе», – сообщается в публикации.

Мужчину, которого спасти не удалось, залили содержимым перцового баллончика и, когда он перестал ориентироваться в пространстве, избили ногами и стеклянной бутылкой. Все происходящее дети снимали на видео.

Известно, что в компании большинство детей несовершеннолетние, им по 12-14 лет. Вместе со школьниками ходили два 17-летних студента колледжа. Их целью якобы было «очистить» город от бомжей. При этом у некоторых в тетрадях и на телефонах нашли фашистские символы.

Самому младшему из подозреваемых 12 лет. Отмечается, что он проявлял особую жестокость, но из-за возраста его не привлекут к ответственности.

На данный момент в СИЗО находятся трое несовершеннолетних.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.