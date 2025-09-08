Пропавший в Ленобласти пенсионер провел в лесу 16 дней и отметил там день рождения

Пенсионер из Ленобласти ушел в лес за грибами и выживал там 16 дней

В Ленинградской области спустя 16 дней нашли пропавшего в лесу пенсионера-грибника. Об этом пишет «Фонтанка».

Житель деревни Жилоток Бокситогорского района Александр Шавров ушел в леса 24 августа и домой не вернулся. Родные забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам.

Больше двух недель пенсионера, которому в конце августа исполнилось 68 лет, безуспешно искали добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт», «Отклик», «Экстремум» и спасатели ПСО «Новая Ладога».

8 сентября охотники нашли Александра в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. В пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что все это время мужчина провел в своем убежище, где обнаружил запасы еды.

Мужчину вывезли из глухой болотистой местности на болотоходе и передали родственникам.

Ранее две российские пенсионерки ушли в лес за черемшой и провели пять дней без еды и воды.