Две российские пенсионерки уши в лес за черемшой и провели пять дней без еды и воды

В Красноярском крае две пенсионерки пять дней выживали в лесу без еды и воды

В Красноярском крае поход двух пожилых женщин в лес едва не обернулся трагедией — пенсионерки отправились за черемшой и потерялись на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе краевого госучреждения «Спасатель».

Инцидент произошел в районе села Веселые ключи Шушенского района. Женщины 1944 и 1958 годов рождения ушли за дикоросами 16 июня.

Женщины заблудились и пять дней находились без еды и воды. Все закончилось благополучно — сборщиц нашли спасатели.

В пресс-службе регионального ведомства напомнили, что всем, кто отправляется в лес, необходимо взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк, спички, нож, фонарик, питьевую воду, еду и аптечку. Спасатели порекомендовали носить в лес яркую одежду, чтобы быть заметными.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отец с шестилетней дочерью заблудились во время рыбалки.