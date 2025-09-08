На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кулеба заявил о своем бегстве с Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о бегстве из страны из-за указа Зеленского
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, «как вор ночью».

«Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — заявил Кулеба.

Экс-министр заявил о бегстве за несколько часов до вступления в силу указа президента Украины о запрете на выезд. Кулеба добавил, что украинское законодательство не обязывает экс-дипломатов служить в рамках мобилизации в Вооруженных силах Украины.

По его словам, запрет на выезд является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Бывший министр считает, что гражданское общество сознательно решило ограничить критику правительства, чтобы способствовать единству во имя военных действий.

«Но Зеленский теперь не имеет права использовать это, чтобы заставить замолчать чей-либо голос, кроме своего собственного», — заключил дипломат.

4 сентября Зеленский заявил, что отказался покидать Украину после начала спецоперации, несмотря на соответствующие предложения от президента США Джо Байдена и ряда европейских лидеров.

Ранее Зеленский начал запугивать российскими ракетами, долетающими до Парижа.

