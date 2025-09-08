На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил свою 77-летнюю бабушку и снял с нее золотые серьги ради спиртного

В Курске мужчина избил свою бабушку и снял с нее серьги ради спиртного
Depositphotos

В Курске 35-летний мужчина избил свою 77-летнюю бабушку и снял с нее золотые серьги ради покупки спиртного. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле — местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своей пожилой бабушке и потребовал у нее 5,3 тысячи рублей. Получив отказ, он дернул пенсионерку за руку, от чего она упала на колени, а затем нанес ей удар кулаком в плечо. После этого внук открыто похитил золотые серьги из ушей бабушки. Позже он сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты.

Суд признал его виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж с применением насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее на Ставрополье внук забил бабушку сковородкой ради 43 тысяч рублей.

