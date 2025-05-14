На Ставрополье внук забил бабушку сковородкой ради 43 тысяч рублей

В Георгиевском округе Ставропольского края 20-летнего мужчину обвинили в избиении собственной бабушки, спасти пенсионерку не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 20-летний обвиняемый украл 43 тысячи рублей у своей бабушки. Чтобы представить кражу как грабеж, он напал на 73-летнюю женщину и несколько раз ударил ее сковородкой по голове. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы. Также следователи установили, что обвиняемый причастен к краже денег с банковского счета своего знакомого.

До этого сообщалось, что в Кургане внучка украла все сбережения 97-летней бабушки. Нетрезвая девушка вместе с подругой пришла к 97-летней женщине в гости. Злоумышленницы пытались выяснить, где женщина хранит накопления, и поняли, что деньги она спрятала в кармане халата. Направляясь к выходу, подруги толкнули женщину в кладовку и вытащили из кармана деньги. Пенсионерка рассказала о произошедшем соседке, которая обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Ранее в Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице.