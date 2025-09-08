Эксперт назвала цифровую привязанность главной проблемой современного общества

Современное общество не до конца осознает проблему цифровой привязанности, при которой человек буквально носит рабочее место с собой, имея различные гаджеты. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС Ольга Лукинова.

Главная проблема цифровой привязанности, по ее словам, — излишняя многозадачность.

«Многозадачность заставляет нас распылять внимание, поэтому мы начинаем работать хуже. Когда есть возможность сконцентрироваться на одном и выполнить это глубоко и хорошо, то результат будет намного лучше», — подчеркнула специалист.

Решением проблемы является регулярный цифровой детокс, который становится трендом будущего десятилетия. Необходимость качественного отдыха для сотрудников подтверждают все больше работодателей, добавила Лукинова.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил ученый.

Ранее россиянам объяснили, почему цифровой детокс тоже может быть причиной тревоги.