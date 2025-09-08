На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвала цифровую привязанность главной проблемой современного общества

IT-эксперт Лукинова: цифровая привязанность является главной проблемой общества
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Современное общество не до конца осознает проблему цифровой привязанности, при которой человек буквально носит рабочее место с собой, имея различные гаджеты. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС Ольга Лукинова.

Главная проблема цифровой привязанности, по ее словам, — излишняя многозадачность.

«Многозадачность заставляет нас распылять внимание, поэтому мы начинаем работать хуже. Когда есть возможность сконцентрироваться на одном и выполнить это глубоко и хорошо, то результат будет намного лучше», — подчеркнула специалист.

Решением проблемы является регулярный цифровой детокс, который становится трендом будущего десятилетия. Необходимость качественного отдыха для сотрудников подтверждают все больше работодателей, добавила Лукинова.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил ученый.

Ранее россиянам объяснили, почему цифровой детокс тоже может быть причиной тревоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами