«Аэрофлот» поддержал день открытых дверей в детской академии MIKS Karting

Более 150 детей посетили день открытых дверей в московской академии картинга

В детской академии картинга MIKS Karting состоялся день открытых дверей, организованный при поддержке «Аэрофлота». В мероприятии приняли участие более 150 детей в возрасте от 7 до 16 лет, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Участники познакомились с основами управления болидами в учебных классах академии и протестировали уникальные тренажеры. Особое внимание уделялось как теоретической подготовке, так и практическим навыкам вождения.

Среди гостей были около 70 детей сотрудников компаний Группы «Аэрофлот», которые присоединились к общей программе наравне с остальными участниками.

Особыми гостями стали футболисты ПФК ЦСКА Артем Сериков и Рамиро Ди Лусиано. Спортсмены провели автограф-сессию и лично опробовали картинговую трассу, поддержав юных пилотов.

Напомним, в июне «Аэрофлот» заключил соглашение о сотрудничестве с MIKS Karting Academy.

Сотрудничество направлено на популяризацию автоспорта среди молодежи и поддержку новых талантов. В рамках партнерства планируется проведение спортивных и образовательных мероприятий, а также развитие инфраструктуры для подготовки будущих гонщиков.

В конце августа при поддержке авиакомпании на картодроме прошел финальный этап любительского Кубка «Аэрофлот»/«MIKS Юниор». Руководитель академии Сергей Балдин подчеркнул, что картинг учит не только спортивным навыкам, но и принципам безопасного вождения.

«Дети, которые занимаются картингом, с раннего возраста учатся дисциплине, ответственности и уважению к другим участникам движения. Такие ребята не будут лихачить на дорогах, они осознают ценность безопасности», — приводит его слова РБК.