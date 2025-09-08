На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии девятилетний блогер сел за руль машины и попал на видео

В Башкирии девятилетний мальчик сел за руль ради эффектных кадров
true
true
true

В Башкирии родителей привлекли к ответственности за действия девятилетнего сына, снявшего в машине ролик для соцсетей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на ситуацию после того, как видео появилось в интернете. На нем заметно, как мальчик сидит за рулем машины, спустя несколько минут – танцует на ее капоте.

«Как оказалось, за рулем транспортного средства находился 9-летний мальчик», – сообщается в публикации.

При этом ролик его попросил снять старший брат, чтобы опубликовать в соцсетях в рамках популярного тренда.

В отношении родителей мальчика составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию сына. 23-летнего хозяина машины также привлекли к ответственности за передачу управления машиной человеку, который им управлять не может.

В полиции напомнили, что съемки необычных видео могут привести к ДТП.

Ранее в США семилетний мальчик сел за руль авто и свозил пятилетнюю сестру в кафе.

