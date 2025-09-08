На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зоопсихолог ответил, могут ли кошки мстить хозяину

Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Кошки не могут злиться на хозяев или мстить им, даже если портят вещи, поскольку они не способны интерпретировать человеческие эмоции и моральные оценки. Об этом Pravda.Ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

«Если кот разбросал наполнитель или случайно что-то повредил, он не осознает, что это расстраивает вас. Животные не могут переносить свои чувства на других — месть им просто не свойственна», — отметил эксперт.

По его словам, поведение питомцев можно объяснить инстинктами и опытом. При этом физические наказания за проказы могут ухудшить доверие и привести к тому, что они начнут воспринимать человека как источник боли. Волков подчеркнул, что для гармоничных отношений с кошкой важно учитывать ее инстинкты и выстраивать взаимодействие на доверии, а не на наказаниях.

Ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа до этого говорил, что депрессия – это заболевание, которое может быть не только у людей, но и у домашних питомцев – кошек и собак. Если четвероногий друг стал апатичным и вялым, начал отказываться от еды и общения, перестал играть или начал делать это очень редко и нехотя – все это может указывать на депрессивное состояние.

Ранее сообщалось, что суд в Китае отменил аукцион по продаже кошки, чтобы погасить долги владельца.

