Ветврач назвал главные признаки депрессии у кошек и собак

Депрессия – это заболевание, которое может быть не только у людей, но и у домашних питомцев – кошек и собак. Если четвероногий друг стал апатичным и вялым, начал отказываться от еды и общения, перестал играть или начал делать это очень редко и нехотя – все это может указывать на депрессивное состояние, рассказал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

Пассивность и нежелание питомца идти на контакт – это тревожные симптомы, отметил специалист. Часто причиной такого состояния становится стресс, который может появиться из-за внезапной перемены в условиях содержания, в том числе климата, изменения отношений с хозяином, проблем с питанием или болезнями. Также к депрессии приводит одиночество, которое животным дается очень тяжело, подчеркнул врач.

По словам Середы, справиться с этим расстройством можно попробовать и самостоятельно – для этого питомцу требуется много внимания и заботы. Но все-таки намного эффективнее будет обратиться за помощью к специалисту, заключил ветврач.

До этого ветеринары также предупредили, что утрата интереса к игрушкам со стороны кошек выступает тревожным сигналом, это может указывать на наличие скуки или депрессии. Кроме того, насторожить должно то, что всегда «разговорчивая» кошка замолкает или, наоборот, начинает громко и часто мяукать без видимой причины. Так животные могут просить внимания или показывать, что им больно. К опасным сигналам эксперты отнесли изменения в поведении, например, навязчивость или отстраненность, нежелание пользоваться лотком, а также выбор неестественного места для сна. Это может быть способом справиться с тревогой.

