Суд в Китае отменил аукцион по продаже кошки, чтобы погасить долги владельца

В Китае суд отменил аукцион по продаже кошки для погашения долгов ее хозяина

Суд в Китае отменил онлайн-аукцион по продаже домашней кошки, чтобы погасить долги ее владельца, пишет South China Morning Post.

Решение о продаже трехлетней китайской кошки породы Ли Хуа вызвало широкий общественный резонанс. Аукцион, запланированный на 3 сентября 2025 года, был отменен судом после того, как кредиторы отозвали запрос на реализацию имущества.

Как пишут местные СМИ, кошку, содержащуюся в зоомагазине, передали новому владельцу – человеку, проявившему готовность обеспечить ей надлежащий уход. До этого суд наложил арест на все активы должника, включая питомицу, из-за невыплаченного банковского кредита на сумму около $560 тысяч. Рыночная же стоимость кошки оценивалась в $100.

По китайскому законодательству домашние животные, включая кошек и собак, считаются личной собственностью и могут быть конфискованы и проданы для погашения долгов, если не относятся к охраняемым видам.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.