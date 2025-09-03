На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Китае отменил аукцион по продаже кошки, чтобы погасить долги владельца

В Китае суд отменил аукцион по продаже кошки для погашения долгов ее хозяина
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Китае отменил онлайн-аукцион по продаже домашней кошки, чтобы погасить долги ее владельца, пишет South China Morning Post.

Решение о продаже трехлетней китайской кошки породы Ли Хуа вызвало широкий общественный резонанс. Аукцион, запланированный на 3 сентября 2025 года, был отменен судом после того, как кредиторы отозвали запрос на реализацию имущества.

Как пишут местные СМИ, кошку, содержащуюся в зоомагазине, передали новому владельцу – человеку, проявившему готовность обеспечить ей надлежащий уход. До этого суд наложил арест на все активы должника, включая питомицу, из-за невыплаченного банковского кредита на сумму около $560 тысяч. Рыночная же стоимость кошки оценивалась в $100.

По китайскому законодательству домашние животные, включая кошек и собак, считаются личной собственностью и могут быть конфискованы и проданы для погашения долгов, если не относятся к охраняемым видам.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами