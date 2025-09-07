В Новосибирске хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае

В Новосибирске хулиганы сломали ребра мужчине в трамвае после того, как он сделал им замечание. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчина сделал замечание двоим пассажирам из-за их поведения. В результате молодые люди распылили газовый баллончик, после чего избили его. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом двух ребер.

В Telegram-канале управления Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска.

«В настоящий момент следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В августе в Казани двое мужчин избили жителя дома, который сделал им замечание из-за громкой музыки в припаркованной машине. После этого нападавшие и потерпевший разошлись по домам.

Ранее в Сыктывкаре мужчина напал на прохожего после отказа выпить с ним.