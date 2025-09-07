На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае

112: в Новосибирске хулиганы сломали ребра мужчине из-за сделанного им замечания

В Новосибирске хулиганы сломали ребра мужчине в трамвае после того, как он сделал им замечание. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчина сделал замечание двоим пассажирам из-за их поведения. В результате молодые люди распылили газовый баллончик, после чего избили его. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом двух ребер.

В Telegram-канале управления Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска.

«В настоящий момент следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В августе в Казани двое мужчин избили жителя дома, который сделал им замечание из-за громкой музыки в припаркованной машине. После этого нападавшие и потерпевший разошлись по домам.

Ранее в Сыктывкаре мужчина напал на прохожего после отказа выпить с ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами