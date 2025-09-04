На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сыктывкаре мужчина напал на прохожего после отказа выпить с ним

В Сыктывкаре мужчина избил прохожего, который отказался с ним выпить
ГУ МВД России по Республике Коми

В Сыктывкаре задержан 44-летний местный житель, напавший на мужчину в подъезде дома после отказа распивать вместе спиртное. Об этом сообщает УМВД по республике Коми.

Инцидент произошел в Эжвинском районе города. 50-летний местный житель возвращался домой из магазина, когда к нему подошел неизвестный. Пьяный мужчина предложил сыктывкарцу выпить с ним, но получил отказ.

Разозлившись, 44-летний обвиняемый догнал потерпевшего в подъезде дома, ударил кулаком в лицо и вырвал у него из рук сумку с деньгами и документами. Избитого мужчину госпитализировали, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Нападавший задержан, в отделе полиции он объяснил, что украденные деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Москве мужчина избил прохожего после отказа поделиться с ним сигаретой. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге двое юношей напали на прохожего ради 500 рублей.

