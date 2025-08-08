Казанцы избили соседа за жалобу на громкую музыку в машине

В Казани двое мужчин избили соседа за замечание о громкой музыке в машине

В Казани двое мужчин избили жителя дома, который сделал им замечание из-за громкой музыки в припаркованной машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Ночью, после тяжёлого рабочего дня весь дом на Чистопольской не мог нормально уснуть из-за вечеринки под окнами. Музыка в машине орала так громко, что слышно было даже на 12 этаже», — отмечается в публикации.

В ответ на претензии жильца двое мужчин избили его кулаками и ногами. Также они ударили оппонента головой об автомобиль. Пострадавшему удалось вырваться, но его догнали и продолжили избиение. После этого нападавшие и потерпевший разошлись по домам. Он планирует отбратиться в полицию.

