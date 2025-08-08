На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казанцы избили соседа за жалобу на громкую музыку в машине

В Казани двое мужчин избили соседа за замечание о громкой музыке в машине
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В Казани двое мужчин избили жителя дома, который сделал им замечание из-за громкой музыки в припаркованной машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Ночью, после тяжёлого рабочего дня весь дом на Чистопольской не мог нормально уснуть из-за вечеринки под окнами. Музыка в машине орала так громко, что слышно было даже на 12 этаже», — отмечается в публикации.

В ответ на претензии жильца двое мужчин избили его кулаками и ногами. Также они ударили оппонента головой об автомобиль. Пострадавшему удалось вырваться, но его догнали и продолжили избиение. После этого нападавшие и потерпевший разошлись по домам. Он планирует отбратиться в полицию.

До этого в Краснодарском крае автомобиль Lada Vesta разрушил частный дом. Водитель не справился с управлением и проломил стену, машина оказалась в помещении.

Ранее на севере Москвы перевернулся грузовик с бревнами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами