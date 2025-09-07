Житель Приморья сделал предложение возлюбленной на открытии филиала НЦ «Россия»

Во Владивостоке на празднике в честь открытия филиала Национального центра «Россия» в Приморье местный житель сделал предложение своей возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Уточняется, что молодой человек вышел на сцену и попросил девушку стать его женой. Она ответила согласием.

Сообщается, что звездные ведущие мероприятия отметили смелость поступка и пожелали молодым никогда не расставаться. Кроме того, пару пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве в 2026 году.