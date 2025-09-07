На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Приморья сделал предложение возлюбленной на открытии филиала НЦ «Россия»

Во Владивостоке мужчина сделал предложение на открытии филиала НЦ «Россия»
true
true
true
close
Telegram-канал «Национальный центр «Россия»»

Во Владивостоке на празднике в честь открытия филиала Национального центра «Россия» в Приморье местный житель сделал предложение своей возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Уточняется, что молодой человек вышел на сцену и попросил девушку стать его женой. Она ответила согласием.

Сообщается, что звездные ведущие мероприятия отметили смелость поступка и пожелали молодым никогда не расставаться. Кроме того, пару пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами