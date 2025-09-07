На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ рассказали о возросшем интересе вузов к студентам-практикам

Топ-менеджер «Россельхозбанка» Айрапетьянц: вузы заинтересовались практиками
Владимир Песня/РИА Новости

Интерес российских высших учебных заведений к студентам, нацеленным на практическую деятельность, заметно возрос. Об этом на молодежном форуме «День будущего» проекта «Судьба» на полях Восточного экономического форума заявил директор департамента крупного бизнеса «Россельхозбанка» Тигран Айрапетьянц.

Он подчеркнул, что сейчас вузы проявляют значительный интерес к студентам, которые хотят заниматься прикладной подготовкой.

Айрапетьянц привел пример из собственного опыта: для обучения новых сотрудников он создал учебный курс, который впоследствии стали использовать не только на базовом, но и на более высоком уровне департамента. После с ним связались представители Московского государственного университета (МГУ) и пригласили провести занятия в университете.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
