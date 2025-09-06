На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудницу ГБУ «Жилищник» задержали по делу о финансировании терактов

ТАСС: экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» Шувалова задержана за финансирование терактов
Global Look Press

Экс-диспетчер государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова задержана за финансирование «Артподготовки» (организация запрещена в России) для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации «Артподготовка», а также совершение ими преступлений террористической направленности», — говорится в документах дела.

Сообщается, что задержание состоялось при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

В настоящий момент фигурантка дела находится в СИЗО, ей инкриминируют преступление по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Кроме того, ее супруг вместе с сыном уехали из России до ее задержания.

29 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнюю женщину Нурзат Купревич к 10 годам лишения свободы, признав ее виновной в содействии террористической деятельности путем ее финансирования. По данным Прокуратуры РФ, Купревич является приверженкой взглядов радикального ислама. Она сознательно осуществила четыре безналичных перевода на сумму 6,8 тыс. рублей членам запрещенных международных организаций.

Ранее в Хабаровске задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам.

