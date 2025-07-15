В Хабаровске задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двоих иностранцев по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства.

По данным ведомства, подозреваемые, находясь на территории России, переводили деньги в пользу организации с целью содействия ее террористической деятельности. Во время обысков у них изъяли банковские карты и устройства связи, с помощью которых велась переписка с участниками группировки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Расследование продолжается.

Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года организация «Хайят Тахрир аш-Шам» признана террористической, ее деятельность в стране запрещена.

До этого летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. По данным спецслужб, обвиняемый связался с человеком, который собирал деньги для ВСУ, и перевел ему средства, воспользовавшись криптовалютным обменником.

Ранее суд в Севастополе арестовал женщину, которую подозревают в подготовке теракта против российского военного.