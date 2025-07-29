Суд в Москве вынес приговор по делу о финансировании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнюю женщину Нурзат Купревич к 10 годам лишения свободы, признав ее виновной в содействии террористической деятельности путем ее финансирования. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Против осужденной было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. По информации надзорного ведомства, Купревич является приверженкой взглядов радикального ислама. Она осуществила четыре безналичных перевода на сумму 6,8 тыс. рублей членам запрещенных международных организаций. При этом женщина осознавала, что ее деньги будут использованы для финансирования террористической и экстремистской деятельности.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновную к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Из него следует, что приговор пока не вступил в законную силу.

29 июля управление Федеральной службы безопасности РФ по Новосибирской области сообщило, что в селе Криводановка были задержаны двое сторонников «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). В 2023 году они организовали пропагандистские акции по заданию этой террористической организации, в связи с чем суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в РФ осудили члена террористической организации, собиравшегося устроить теракт в Майкопе.