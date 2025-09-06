В российских вузах ограничат платные места

Правительство России подготовило правила определения предельного количества платных мест в высших учебных заведениях на 2026-2027 учебный год. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

В документе говорится, что отсутствие предельной планки по количеству мест для платного обучения отрицательно сказывается на качестве образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов, включая необходимое число преподавателей и материально-техническую оснащенность вуза.

После того как кабмин доведет до учебных заведений предельное количество платных мест для приема на следующий учебный год, у университетов появится возможность внести соответствующие изменения.

Ограничение платного приема будут проводить поэтапно и только по направлениям подготовки из перечня, который сформируют позднее.

В России с 1 сентября вступил в силу закон, который регулирует прием в вузы на платной основе. Замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко уточнила, что речь идет не об ограничениях, а о качестве образования. Эксперты определили критерии, по которым вузы выставляют пороговое значение поступающих на платной основе.

Ранее в Госдуме поддержали идею ввести нулевую ставку на образовательные кредиты.