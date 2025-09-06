В Башкирии спасли оказавшегося на крыше магазина двухлетнего ребенка

Двухлетнего ребенка спасли пожарные в башкирском Белорецке после того, как он оказался на крыше местного магазина. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Крупской, в экстренные службы поступило сообщение о том, что по кровле торговой точки бесцельно ходит маленький ребенок. К месту происшествия незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательной службы.

Для эвакуации ребенка им потребовалось использовать автолестницу. С ее помощью ребенка благополучно спустили на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают, каким образом мальчик смог забраться на высоту и где в это время находились его родители.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Великом Новгороде четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа.