Россиянам объяснили разницу между взяткой и откатом

Верховный суд России назвал разницу между взяткой и откатом
Shutterstock

Верховный суд (ВС) России уточнил разницу между взяткой и откатом, определив квалификацию коррупционных преступлений и полагающегося наказания. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В качестве прецедента пересматривалось уголовное дело башкирского чиновника Дима Муслимова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении 17 взяток. Мужчину приговорили к 13 годам колонии со штрафом в размере 60 млн рублей и лишением звания «полковник внутренней службы».

Чиновник, согласно данным расследования, заставлял работников писать ему рапорты на выплаты, из которых он позже забирал себе большую часть. Адвокат Муслимова заявил, что в данном контексте речь идет не о взятках, а об откатах и действия обвиняемого должны рассматриваться только по статье о злоупотреблении полномочиями.

Верховный суд согласился с заявлением Муслимова и подтвердил слова его адвоката о том, что в деле имели место откаты из-за страха подчиненных лишиться работы, поэтому принял решение в пользу взяткодателя и отправил решение на новое апелляционное рассмотрение в суд республики.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взяточничестве с ущербом в размере 800 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа в Калининградской области.

Ранее экс-замглавы Минобороны генерала Попова оставили под арестом.

