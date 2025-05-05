Раскрыт самый распространенный в РФ размер взятки

РИА: в России в 2024 году чаще всего попадались на взятках до 10 тысяч рублей

Чаще всего в России преступники попадаются при получении взятки на сумму менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Отмечается, что в 2024 году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек, среди них 149 женщин и пять человек, которые ранее уже попадались на получении взяток.

Суд приговорил 24 человек к заключению в колонии. Остальным осужденным предписали заплатить штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

За получение крупной взятки в прошлом году судом осуждены 1633 человека, в том числе 306 женщин. 710 обвиняемых были отправлены в колонии. Среди признанных виновными пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, около 500 сотрудников правоохранительных органов.

3 мая сообщалось, что следователи завершили расследование дела о получении взятки в особо крупном размере бывшим начальником главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым и предпринимателем Левой Мартиросяном.

Ранее ставропольские полицейские попались на вымогательстве крупной взятки у местного жителя.