«Роснефть» отметила День нефтяника экологическими и социальными проектами

Предприятия «Роснефти» в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности реализуют широкий спектр социально значимых инициатив, сообщается на сайте компании.

В акциях участвуют сотрудники компании, местные жители, ветераны отрасли и молодежь. Так, в Башкирии при поддержке «Башнефти» открыт физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 4,5 тыс. кв. м с бассейном на четыре дорожки. В Тюменской области «РН-Уватнефтегаз» оборудовал многофункциональную спортивную площадку для школы Уватского района.

Сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» провели экологическую акцию в Якутске, а также приняли участие в восстановлении памятника архитектуры. На Ямале волонтеры «РН-Пурнефтегаза» высадили аллеи деревьев в Губкинском.

«Самотлорнефтегаз» организовал высадку памятной аллеи в Нижневартовске у мемориала первой разведочной скважины Самотлора. Участие в мероприятии приняли школьники «Роснефть-классов», активисты «Движения Первых» и ветераны отрасли.

В Нефтеюганске «РН-Юганскнефтегаз» провел творческий конкурс «Нефтяные профессии» и организовал любительские велосипедные соревнования «Велоавгуст». В Рязани нефтяники совместно с волонтерами озеленили городской сквер.

Кроме того, спортивные состязания стали неотъемлемой частью праздника. На Сахалине прошли турниры по перетягиванию каната, а в Губкинском — соревнования по пляжному волейболу. В Красноярске состоялся легкоатлетический забег, в котором впервые участвовали дети нефтяников.

Праздничную программу дополнили культурно-просветительские мероприятия. В Хабаровском крае Комсомольский НПЗ организовал профориентационный тур для старшеклассников. Научно-проектный институт «Роснефти» в Томске провел тематическую викторину о нефтяной отрасли.

«Роснефть» уделяет особое внимание сохранению культурного наследия коренных народов. При поддержке «Харампурнефтегаза» в ЯНАО прошли соревнования по национальным видам спорта. В Якутии на базе «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» состоялся этнический фестиваль.

Мероприятия завершились торжественными церемониями награждения лучших работников отрасли.

«Работники компании своим трудом вносят вклад в экономику страны и в развитие регионов. Люди, коллектив профессионалов, – основное достижение «Роснефти», обеспечивают выдающиеся успехи и реализуют крупнейшие проекты в современной отрасли», — отметили в компании.