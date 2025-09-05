На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала шаги, которые помогут бороться с подростковым ожирением

Shutterstock

Родителям подростков, которые столкнулись с ожирением, важно замотивировать их бороться с проблемой. Об этом сообщила заведующая отделением эндокринологии Саратовской областной детской клинической больницы Светлана Иванова, передает sarinform.ru.

По ее словам, в большинстве случаев таким пациентам не требуется медикаментозное лечение. Однако важно соблюдать назначенную врачом диету и поддерживать физическую активность. Эксперт отметила, что подобных правил должны придерживаться все члены семьи.

Иванова добавила, что чаще всего подростки сталкиваются с ожирением из-за избыточного поступления калорий с пищей, недостаточной активности, неправильного режима дня с использованием гаджетов, наследственности и нарушения «психо-эмоциональной сферы» ребенка из-за повышенных учебных нагрузок, школьного буллинга и сложных отношений в семье.

В Минобрнауки России «Газете.Ru» до этого рассказали, что ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) установили различия в начале раннего ожирения у мальчиков и девочек. У девочек абдоминальное ожирение сочетается со снижением холестерина и повышением артериального давления. У мальчиков ожирение чаще ассоциировано с повышением глюкозы и артериального давления.

Ранее была названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения.

