Врач ответила, безопасны ли сухофрукты и мед для диабетиков

elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Людям с сахарным диабетом не стоит воспринимать мед и сухофрукты безопасной альтернативой сладостям, потому что они могут вызвать резкие скачки сахара в крови и перегружать организм. Об этом kp.ru рассказала д. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Темный изюм (светлый, кстати, тоже) способен сильно повысить уровень сахара в крови. Организм выбрасывает максимум инсулина, и да, через 120 минут после того, как вы съели изюм, уровень глюкозы в крови упадет, ведь сработает инсулиновый «напалм». То есть гасит уровень сахара вовсе не изюм, а инсулин», — пояснила врач.

Она отметила, что из-за этого на фоне резкого падения сахара печень начнет компенсировать его уровень, а поджелудочная железа — ответит новым выбросом инсулина. В этом случае для диабетиков складывается небезопасная ситуация, поскольку организм будет испытывать повышенную нагрузку.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания до этого сообщили, что регулярное употребление фисташек в вечернее время может благотворно влиять на здоровье кишечника и метаболизм людей с нарушениями углеводного обмена. В исследовании участвовал 51 взрослый человек с преддиабетом.

Ранее у диабета второго типа нашли особую опасность.

