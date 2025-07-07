Стало известно, кому полезно есть фисташки на ночь

Регулярное употребление фисташек в вечернее время может благотворно влиять на здоровье кишечника и метаболизм людей с нарушениями углеводного обмена. Об этом сообщили исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В исследовании участвовал 51 взрослый человек с преддиабетом. В течение двух 12-недельных периодов участники поочередно включали в вечерний рацион либо углеводную закуску (15-30 граммов), либо 57 граммов фисташек. По завершении каждого этапа ученые испытуемые сдавали образцы кала для анализа состава микробиома кишечника.

Оказалось, что употребление фисташек заметно меняло состав кишечной микрофлоры. У участников, перекусывающих орехами, в организме возросло число так называемых «полезных» бактерий, включая Roseburia и представителей семейства Lachnospiraceae.

Ученые объяснили, что эти микроорганизмы вырабатывают короткоцепочечную жирную кислоту бутират. Она служит источником энергии для клеток толстой кишки, поддерживает целостность кишечного барьера и снижает воспаление.

Одновременно снижалось количество бактерий, связанных с неблагоприятными метаболическими эффектами. В частности, после употребления фисташек сокращалась популяция Blautia hydrogenotrophica. Этот микроорганизм, способен продуцировать вещества, вредные для почек и сердца.

По словам авторов работы, изменения в организме при употреблении фисташек могут со временем замедлить развитие диабета второго типа и снизить уровень хронического воспаления. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые планируют продолжить исследования.

Ранее был назван простой способ предотвратить развитие диабета.