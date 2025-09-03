На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У диабета второго типа нашли особую опасность

EMBO: диабет нарушает процесс выработки энергии в клетках сердца
true
true
true
close
Freepik.com

Диабет второго типа напрямую повреждает сердечную мышцу и ускоряет развитие сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Авторы проанализировали ткани сердца пациентов, перенесших трансплантацию, и сравнили их с донорскими образцами. У людей с диабетом в тканях миокарда были нарушены процессы выработки энергии и изменена структура белков, отвечающих за сокращение мышц. Кроме того, у них отмечалось накопление жесткой соединительной ткани.

Ученые объяснили, что такие изменения ухудшают способность сердца перекачивать кровь. Это патологическое состояние называется сердечной недостаточностью. Оно проявляется одышкой, слабостью, отеками ног и учащенным пульсом.

Дополнительно исследователи установили, что диабет ослабляет работу митохондрий — «энергетических станций» клеток — и снижает чувствительность белков-транспортеров, которые переносят глюкозу внутрь сердечных клеток. В результате сердце теряет гибкость в использовании источников энергии и подвергается дополнительному стрессу.

По словам авторов, полученные данные могут объяснить, как диабет и болезни сердца связаны на молекулярном уровне. Открытие может стать основой для новых методов диагностики и лечения, которые помогут миллионам пациентов во всем мире.

Ранее малоизвестную молекулу признали защитником сосудов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами