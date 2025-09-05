На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии хирурга, ампутировавшего себе ноги ради страховки, приговорили к тюрьме

Guardian: британского хирурга, ампутировавшего себе ноги, приговорили к тюрьме
true
true
true
close
bionicsurgeon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Великобритании приговорил к 32 месяцам лишения свободы хирурга Нила Хоппера, который ампутировал сам себе ноги ради удовлетворения сексуальной одержимости, а после получил страховую выплату в 466 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что Хоппер признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве путем предоставления ложных сведений. Они связаны с заявлениями, поданными страховыми компаниями о том, что ноги хирурга были ампутированы из-за сепсиса, а не из-за травмы, нанесенной им самим.

Он также признал себя виновным по трем пунктам обвинения в хранении экстремальных изображений, относящихся к сайту EunuchMaker («Евнуходел»), на котором выкладывали записи подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий.

«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что полученные от страховки деньги хирург потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные работы.

В мае 2024 года в Великобритании вынесли приговор норвежцу Мариусу Густавсону, который с приспешниками проводил подпольные операции по ампутации конечностей и выкладывал видеозаписи этого на сайт Eunuchmaker.

Ранее в Великобритании «кокаиновый барон» попался полиции и получил срок из-за свой татуировки на ноге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами