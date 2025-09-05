В Британии хирурга, ампутировавшего себе ноги ради страховки, приговорили к тюрьме

Суд в Великобритании приговорил к 32 месяцам лишения свободы хирурга Нила Хоппера, который ампутировал сам себе ноги ради удовлетворения сексуальной одержимости, а после получил страховую выплату в 466 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что Хоппер признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве путем предоставления ложных сведений. Они связаны с заявлениями, поданными страховыми компаниями о том, что ноги хирурга были ампутированы из-за сепсиса, а не из-за травмы, нанесенной им самим.

Он также признал себя виновным по трем пунктам обвинения в хранении экстремальных изображений, относящихся к сайту EunuchMaker («Евнуходел»), на котором выкладывали записи подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий.

«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что полученные от страховки деньги хирург потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные работы.

В мае 2024 года в Великобритании вынесли приговор норвежцу Мариусу Густавсону, который с приспешниками проводил подпольные операции по ампутации конечностей и выкладывал видеозаписи этого на сайт Eunuchmaker.

