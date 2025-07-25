Преступника нашли благодаря шуточной татуировке на его ноге

Daily Star: фото с татуировкой привело к аресту кокаинового барона

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В Великобритании «кокаиновый барон» попался полиции и получил срок из-за свой татуировки на ноге. сообщает Daily Star.

Стражи порядка долго не могли поймать 46-летнего Дина Мэтьюза, но его личность была раскрыта после того, как он в шутку отправил своим сообщникам фотографию своей шуточной татуировки «Ой!» на ноге и сломанных шлепанцев.

Однако полиция взломала EncroChat, который является популярным среди преступников мессенджером, и установила, что Мэтьюз играл ключевую роль в организации масштабных сделок по продаже наркотиков.

Он покупал и продавал кокаин в коммерческих масштабах, при этом объем сделки достигал до 22 кг, общая стоимость наркотиков могла превышать миллион фунтов стерлингов.

Судья отметила, что доказательства вины наркоторговца были убедительными, и приговорила его к 13 годам тюрьмы.

Ранее дипломата задержали с 200 кг кокаина на болгарско-турецкой границе.