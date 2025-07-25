На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преступника нашли благодаря шуточной татуировке на его ноге

Daily Star: фото с татуировкой привело к аресту кокаинового барона
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании «кокаиновый барон» попался полиции и получил срок из-за свой татуировки на ноге. сообщает Daily Star.

Стражи порядка долго не могли поймать 46-летнего Дина Мэтьюза, но его личность была раскрыта после того, как он в шутку отправил своим сообщникам фотографию своей шуточной татуировки «Ой!» на ноге и сломанных шлепанцев.

Однако полиция взломала EncroChat, который является популярным среди преступников мессенджером, и установила, что Мэтьюз играл ключевую роль в организации масштабных сделок по продаже наркотиков.

Он покупал и продавал кокаин в коммерческих масштабах, при этом объем сделки достигал до 22 кг, общая стоимость наркотиков могла превышать миллион фунтов стерлингов.

Судья отметила, что доказательства вины наркоторговца были убедительными, и приговорила его к 13 годам тюрьмы.

Ранее дипломата задержали с 200 кг кокаина на болгарско-турецкой границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами