В России повысили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Штрафы за неисполнение родительских обязанностей выросли до 2 тысяч рублей

Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей выросли до 2 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что ранее за такие нарушения гражданину могли выписать предупреждение или наложить на него штраф в размере от 100 до 500 рублей.

«Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ», — сказал Машаров.

Он обратил внимание, что эти штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью.

Машаров отметил, что, согласно статьям 63, 64, 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

«С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ», — добавил Машаров.

