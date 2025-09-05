В фонде «Вера» сменился директор

Директором фонда помощи хосписам «Вера» вновь стала его учредитель Нюта Федермессер. Об этом сообщили в организации.

На этом посту Федермессер заменит Елену Мартьянову, которая была руководителем фонда последние четыре года. Всего Мартьянова проработала в организации 11 лет.

В фонде назвали важные изменения, которые произошли за время пребывания Мартьяновой на должности директора. Например, почти в два раза увеличилась команда фонда, а объем привлеченных ресурсов — на 35%. Также организация запустила работу клуба «Давай без потом» для профильных НКО и провела первую Школу фонда «Вера».

«Теперь начинается новая глава. Дел и проблем у тех, кому нужна наша помощь, к сожалению, еще очень и очень много, но в фонде потрясающая команда — и сотрудники, и волонтеры, и наши сторонники. Как и всегда, будет непросто, но интересно. Поехали»,— отметили в фонде.

Федермессер учредила фонд в 2006 году и назвала его в честь матери — Веры Миллионщиковой — основателя и главного врача Первого московского хосписа.

Ранее медсестра из хосписа рассказала, о чем говорят люди в последние минуты своей жизни.