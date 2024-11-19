Медсестра из хосписа рассказала, о чем говорят люди в последние минуты своей жизни

Медсестра из хосписа в США рассказала, о чем говорят люди в последние минуты своей жизни, пишет Daily Mail.

Медсестра паллиативной помощи Джули Макфадден из Лос-Анджелеса рассказала в соцсетях, о чем говорят и о чем больше всего сожалеют люди в последние мгновения жизни. Она отметила, что многие пациенты часто выражают сожаление о том, что не ценили годы, проведенные в добром здравии.

«Первое, что я постоянно слышу, — это то, что они не ценили свое здоровье, пока оно было у них», — поделилась Джули.

Второе распространенное сожаление связано с тем, что пациенты признают — они «слишком много работали» на протяжении всей жизни. Наконец, многие говорят о недостатке внимания к своим отношениям, сожалея о потерянных связях.

В дополнение к вышеизложенному Макфадден подчеркнула важность образования и «подготовки к неизбежному», предлагая открыто обсуждать свои страхи и ожидания с близкими и медицинским персоналом.

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