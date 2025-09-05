Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность

С января по август 2025 года оборот пожертвований вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число благотворительных платежей выросло на 43%, а средний размер пожертвования составил 629 рублей (+4%).

Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также детям и молодым людям, которые нуждаются в оплате лечения и реабилитации. Кроме того, россияне активно помогают бездомным, пострадавшим в катастрофах, людям с инвалидностью и профсоюзам свободных предпринимателей и фрилансеров.

Так, по итогам восьми месяцев 2025 года средний размер пожертвования детским хосписам составил около 1 538 рублей. На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями переводили в среднем 542 рубля, а на помощь людям с инвалидностью — 510 рублей.

«Устойчивый рост благотворительных платежей показывает: помощь ближнему становится неотъемлемой частью жизни россиян. Цифровые платежные системы не просто облегчают этот процесс — они формируют культуру осознанной и регулярной помощи тем, кто в ней нуждается», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Самые высокие пожертвования на благотворительность были зафиксированы в Карачаево-Черкесии. Средняя сумма перевода стала вдвое выше и достигла 1 049 рублей. Общий объем благотворительных платежей увеличился втрое, а их количество — на 47% год к году.

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Средняя сумма пожертвования составила 942 рубля (-4%), но оборот и количество платежей снизились (-17% и -13% соответственно). В тройку регионов с самыми большими пожертвованиями входит также Республика Саха (Якутия). В этом году жители региона жертвовали на добрые дела в среднем 852 рубля (+16%). Объем благотворительных платежей вырос на 27%, а число транзакций — на 9% год к году.

В Москве и Московской области количество пожертвований выросло за отчётный период на 27%, а их объем — на 35% год к году, средняя сумма благотворительного платежа составила 773 рубля (+6%). Самый большой рост наблюдается в Чеченской Республике: число благотворительных платежей увеличилось более чем в пять раз, их объем — в семь раз, а среднее пожертвование — на 29%, до 838 рублей.

Также заметно увеличение объемов благотворительных платежей в Ямало-Ненецком автономном округе и в Томской области. В ЯНАО объём пожертвований стал вдвое выше, количество транзакций увеличилось на 38%, а средняя сумма платежа — на 37%, до 771 рубля. В Томской области обороты благотворительных платежей выросли на 53%, число пожертвований — на 34%, а средний платеж — на 15%, до 704 рублей.

Топ-10 регионов РФ по средней сумме пожертвования (по итогам января — августа 2025 года): Карачаево-Черкесская Республика — 1 049 рублей, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 942 рубля, Республика Саха (Якутия) — 852 рубля, Чеченская Республика — 838 рублей, Москва и Московская область — 773 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ — 771 рубль, Магаданская область — 750 рублей, Сахалинская область — 734 рубля, Республика Адыгея — 711 рублей, Томская область — 704 рубля.

