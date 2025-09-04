На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине подозреваемому в коррупции генералу назначили залог в $217,5 тыс

Суд на Украине назначил подозреваемому в коррупции генералу залог в $217,5 тыс
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Генералу СБУ Илье Витюку, подозреваемому в незаконном обогащении, украинский суд избрал меру пресечения в форме залога, сумма которого составила 9 миллионов гривен ($217,5 тыс.). Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным вещателя, Витюк также обязан сдать документы, необходимые для выезда за рубеж, являться по вызову Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и уведомлять их о любых изменениях в месте проживания.

На днях НАБУ заявило о подозрении в незаконном обогащении и предоставлении недостоверных данных в декларации высокопоставленному сотруднику СБУ. По информации украинских медиа, речь идет об Илье Витюке, ранее занимавшем должность главы Департамента кибербезопасности СБУ.

В бюро уточнили, что в минувшем году подозреваемый приобрел квартиру стоимостью 21,6 млн гривен ($522 тыс.), оформив покупку на родственника. При этом в документах была указана заниженная стоимость недвижимости – 12,8 млн гривен ($309,4 тыс.).

Ранее суд вынес приговор генералу Оглоблину по делу взяточничестве.

