Суд вынес приговор генералу Оглоблину по делу взяточничестве

Суд приговорил к 9 годам колонии генерала Оглоблина по делу о взятке в 12 млн

Экс-главу управления планирования связи генерала Александра Оглоблина приговорили к 9 годам колонии по делу о получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учетом прошлого приговора», — заявил судья.

В своем последнем слове генерал признал вину в получении взятки, раскаялся в содеянном, а также напомнил, что он сотрудничал со следствием, не причинил ущерба и попросил суд его строго не наказывать.

Прокурор просил назначить Оглоблину 12,5 года лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с телефонным заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. В свою очередь Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

В 2022 году его судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Он освободился раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.