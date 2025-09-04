На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае в МФЦ пришел мужчина в костюме рыцаря

Мужчина в доспехах и с мечом посетил МФЦ «Чердынский» в Пермском крае
true
true
true
close
Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)/VK

Мужчина в доспехах и с мечом пришел в один из многофункциональных центров (МФЦ) в Пермском крае. Об этом сообщается на странице многофункционального центра Пермского края в социальной сети «Вконтакте».

В заявлении говорится, что клиент в необычном облачении посетил филиал «Чердынский». Какую именно услугу он хотел получить, в тексте не уточняется.

17 августа в Кишиневе состоялся митинг активистов оппозиционного молдавского блока «Победа». По данным телеканала Pro TV, люди собрались возле местного железнодорожного вокзала. Участники акции установили здесь десятки палаток, а в качестве одного из требований выдвинули освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул, осужденной за незаконное финансирование политических партий.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать людей, но те отказались уходить. Некоторые начали вести себя агрессивно. При этом одним из самых запоминающихся моментов стало задержание активистов в костюмах Пикачу, белого медведя и лабубу. Очевидцы сняли произошедшее на видео, впоследствии опубликовав кадры в различных пабликах.

Ранее украинец пришел в военный комиссариат в костюме жирафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами