В Пермском крае в МФЦ пришел мужчина в костюме рыцаря

Мужчина в доспехах и с мечом посетил МФЦ «Чердынский» в Пермском крае

Мужчина в доспехах и с мечом пришел в один из многофункциональных центров (МФЦ) в Пермском крае. Об этом сообщается на странице многофункционального центра Пермского края в социальной сети «Вконтакте».

В заявлении говорится, что клиент в необычном облачении посетил филиал «Чердынский». Какую именно услугу он хотел получить, в тексте не уточняется.

17 августа в Кишиневе состоялся митинг активистов оппозиционного молдавского блока «Победа». По данным телеканала Pro TV, люди собрались возле местного железнодорожного вокзала. Участники акции установили здесь десятки палаток, а в качестве одного из требований выдвинули освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул, осужденной за незаконное финансирование политических партий.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать людей, но те отказались уходить. Некоторые начали вести себя агрессивно. При этом одним из самых запоминающихся моментов стало задержание активистов в костюмах Пикачу, белого медведя и лабубу. Очевидцы сняли произошедшее на видео, впоследствии опубликовав кадры в различных пабликах.

Ранее украинец пришел в военный комиссариат в костюме жирафа.