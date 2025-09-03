На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
«Клялся мамой, что долг вернет»: россиянка поверила «жениху из Германии» и лишилась денег

В Алтайском крае пенсионерка познакомилась с иностранцем и отдала ему деньги
true
true
true
close
Depositphotos

Жительница Алтайского края стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в соцсетях. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С мужчиной, который представился 64-летней пенсионерке врачом из Германии, она стала общаться в апреле. В тот момент новый знакомый якобы работал в военном лагере в Палестине.

Несмотря на обстановку, иностранец связывался с женщиной по видеосвязи, отправлял свои фото, в том числе и паспорта, поэтому россиянка ничего не подозревала и продолжала с ним разговаривать.

Позже «немец» заявил, что пенсионерка должна оплатить ему связь, если хочет и дальше общаться по видеосвязи. Позже он рассказал о завершении миссии в Палестине и попросил $1000, так как доступа к счетам у него не было.

«Клялся мамой, что долг вернет, и давил на жалось временными финансовыми трудностями», – сообщается в публикации.

В тот момент пострадавшая не отправила ему деньги, но, когда уже в июне он попросил деньги из-за финансовых трудностей, женщина перевела ему 10 тысяч рублей и отправилась в банк за кредитом, но сотрудники ей отказали.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Саратовской области восьмилетний мальчик оформил кредит на бабушку.

