Крупнейший в мире айсберг раскололся на части

Гигантский айсберг А23а, являющийся самым крупным в мире, потерял за летний сезон 36% своей площади в Антарктиде. Об этом сообщает Telegram-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Отмечается, что размеры айсберга уменьшились с 2730 до 1750 квадратных километров. От основного тела откололись три крупных фрагмента, каждый из которых занимал от 60 до 300 квадратных километров.

Изначально, когда А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, его площадь составляла более 4100 квадратных километров.

Несколько десятилетий айсберг простоял на мели в море Уэдделла, после чего начал движение вдоль береговой линии Антарктического полуострова. В конце 2023 года он попал в открытое море и, проплыв около 930 километров под влиянием течений, к началу 2025 года оказался вблизи острова Южная Георгия. На расстоянии 80 километров от острова айсберг вновь сел на мель, пробыв там с января по май. После этого он продолжил дрейф вблизи острова.

Ранее у берегов Канады обнаружили уникальный айсберг.