На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Канады обнаружили уникальный айсберг

ScienceAlert: рыбак обнаружил у берегов Канады черный айсберг ромбической формы
close
NASA Earth Observatory

Рыбак Халлюр Антониуссен обнаружил у берегов Канады черный айсберг ромбической формы. Об этом пишет портал ScienceAlert.

Свою находку моряк запечатлел на камеру, когда работал в Лабрадорском море на борту траулера Saputi.

По словам гляциолога (специалиста, изучающего ледники) Льва Тарасова, такой цвет айсберг приобрел из-за большого возраста — вероятно, его возраст может достигать 100 тыс. лет. Еще одной причиной необычной окраски ледника называют примесь пепла, сажи или грязи во льду.

Поскольку черные ледники встречаются очень редко, узнать точную причину получится, только если эта или аналогичная глыба льда попадется исследователям.

Отмечается, что привычный белый цвет айсбергов связан с большой насыщенностью воздухом у «молодых» ледников. По мере их старения воздух вытесняется, из-за чего они становятся прозрачными и начинают пропускать свет. При этом красные световые волны поглощаются, а синие — рассеиваются, из-за чего по мере старения айсберги приобретают голубоватый оттенок.

До этого айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане.

Ранее ученые нашли процветающую экосистему под отколовшимся айсбергом в Антарктиде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами