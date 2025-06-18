У берегов Канады обнаружили уникальный айсберг

Рыбак Халлюр Антониуссен обнаружил у берегов Канады черный айсберг ромбической формы. Об этом пишет портал ScienceAlert.

Свою находку моряк запечатлел на камеру, когда работал в Лабрадорском море на борту траулера Saputi.

По словам гляциолога (специалиста, изучающего ледники) Льва Тарасова, такой цвет айсберг приобрел из-за большого возраста — вероятно, его возраст может достигать 100 тыс. лет. Еще одной причиной необычной окраски ледника называют примесь пепла, сажи или грязи во льду.

Поскольку черные ледники встречаются очень редко, узнать точную причину получится, только если эта или аналогичная глыба льда попадется исследователям.

Отмечается, что привычный белый цвет айсбергов связан с большой насыщенностью воздухом у «молодых» ледников. По мере их старения воздух вытесняется, из-за чего они становятся прозрачными и начинают пропускать свет. При этом красные световые волны поглощаются, а синие — рассеиваются, из-за чего по мере старения айсберги приобретают голубоватый оттенок.

До этого айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане.

Ранее ученые нашли процветающую экосистему под отколовшимся айсбергом в Антарктиде.