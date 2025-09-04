Восемь человек пропали без вести после крушения вертолета в лесах Индонезии

В Индонезии после крушения вертолета пропали без вести восемь человек

В индонезийской провинции Южный Борнео после крушения вертолета пропали без вести восемь человек. Об этом сообщает Goulburn Post.

1 сентября вертолет Airbus BK117 D-3 компании Eastindo Air потерял связь с диспетчерской службой. Это произошло всего через восемь минут после вылета из аэропорта округа Котабару в провинции Южный Калимантан. На борту тогда находились восемь человек, среди которых трое иностранцев — граждане США, Бразилии и Индии.

Для поиска пропавшего воздушного судна была мобилизована масштабная спасательная группа из более чем 200 человек. В поисках приняли участие полицейские, сотрудники агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, военные, представители индонезийских властей, а также местные жители и добровольцы. Об этом рассказал глава местного спасательного агентства Путу Судаяна.

Участники спасательной экспедиции проверили участок тропического леса на острове Борнео площадью 27 квадратных километров. Накануне вечером спасателям удалось обнаружить место крушения. Однако из-за ухудшения погодных условий и наступившей темноты установить точное число жертв пока не представляется возможным.

