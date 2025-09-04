На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские полицейские задержали подпольного 19-летнего оружейника

В Ленобласти полиция раскрыла 19-летнего подпольного оружейника
Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Ленинградской области правоохранители задержали 19-летнего юношу, который организовал склад с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Молодой человек из поселка Первомайское Выборгского района скупал охолощенное оружие, которое находил в сети, и переделывал его в боевое.

«В доме у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли подпольный арсенал: 6 единиц оружия, внешне схожих с пистолетом Макарова, пистолетом Тульский Токарева, винтовкой Мосина, а также пневматические винтовки, 1264 патрона различных калибров, 6 упаковок с порошкообразным веществом темного цвета, нарезные стволы от пистолета Макарова и винтовок Мосина и ППШ, составные части и приспособления для переделки оружия и снаряжения боеприпасов», — рассказали в полиции.

По словам юноши, перепродавать оружие он не собирался, а переделывал для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Подозреваемый задержан.

Ранее на Кубани накрыли подпольный цех с крупной партией нелегального табака.

