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На Кубани накрыли подпольный цех с крупной партией нелегального табака

ФСБ: на Кубани изъяли нелегальный табак на сумму свыше 1 млрд рублей
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Om_Joshi/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю выявили и ликвидировали подпольный цех по производству табачной продукции. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе операции было изъято немаркированной продукции на сумму более 1 млрд рублей. Подпольные цеха полного цикла находились в Краснодаре, а также в станицах Васюринской и Роговской. По информации ФСБ, в ходе операции были изъяты около 3 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов сомнительного качества. Некоторые цеха располагались под землей и работали примерно два года.

В ведомстве отметили, что масштабы данного нелегального производства беспрецедентны для региона — по их словам, речь идет о теневом бизнесе, продукция которого могла распространяться по всей стране.

Также в спецслужбе выразили мнение, что столь масштабная деятельность вряд ли могла вестись без поддержки со стороны коррумпированных представителей власти. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех.

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