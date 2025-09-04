На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внедрение в России современных способов связи назвали путем к технологическому лидерству

Член СПЧ Сидоренко: прогресс в технологиях должен быть безопасным
Виталий Аньков/РИА Новости

Прогресс в технологиях должен идти наравне с прогрессом в обеспечении полной безопасности российских пользователей, заявила член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко в рамках ВЭФ.

Она отметила, что крупнейшие российские телеком-операторы активно внедряют системы биометрической идентификации, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков с применением дипфейков.

«Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Мы наблюдаем своеобразную технологическую гонку, где защита всегда догоняет и впоследствии перегоняет угрозы», — сказала она.

По словам Сидоренко, Россия стремится внедрять самые современные способы связи. Но, как добавила она, нельзя забывать и о вопросах безопасности пользователей.

Она отметила, что в России нужно проработать стандарты и определить сферы, где особенно опасны дипфейки.

«Недостаточно этических стандартов — нужны реальные правовые механизмы защиты человека от алгоритмов, и ставить этот вопрос нужно на уровне межгосударственных союзов», — сказала она.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
