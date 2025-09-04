Школьник получил серьезные ожоги от взрыва газового баллончика

В Калининграде игра с газовым баллончиком для заправки зажигалок закончилась для несовершеннолетнего горожанина госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России.

Юноша самостоятельно обратился в Центральную городскую клиническую больницу с травмами. Он рассказал, что пострадал от взрыва газового баллончика для заправки зажигалок.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего ожоги рук, шеи и груди первой, второй и третьей степени.

До этого в Удмуртии пятиклассник из Глазовского района получил ожоги из-за бытовой неосторожности. Ребенок нанес на себе репеллент, когда стоял рядом с бочкой, где его бабушка сжигала мусор. На мальчике мгновенно загорелись штаны и футболка. Ему диагностировали ожоги 30% поверхности тела.

Ранее в Липецкой области мужчина получил ожоги четвертой степени, упав в лужу чистящего средства.