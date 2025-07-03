На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии ребенок пытался защититься от комаров и получил ожоги 30% тела

Мальчик получил ожоги из-за использования спрея от комаров в Удмуртии
true
true
true
close
Patrick Pleul/Global Look Press

В Удмуртии ребенок получил ожоги из-за аэрозольного спрея. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Несчастный случай произошел в среду, 2 июля, с пятиклассником из Глазовского района. Накануне мальчик с бабушкой сжигали мусор на частном участке. В какой-то момент ребенок решил воспользоваться аэрозолем от комаров и распылил его на себя рядом с бочкой.

«Мгновенно загорелись штаны и футболка. Он получил ожоги 30% тела», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков.

До этого женщина и ребенок получили ожоги после взрыва газового баллона в Ингушетии. Инцидент произошел 28 июня в селе Инарки. Женщина использовала портативный газовый баллон для горелки, чтобы опалить кур, что закончилось взрывом, из-за которого загорелся натяжной потолок. В результате хозяйка и ребенок получили ожоги. Пострадавших экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, подробной информации об их состоянии не поступало.

Ранее в Липецкой области мужчина получил ожоги IV степени, упав в лужу чистящего средства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами