В Удмуртии ребенок пытался защититься от комаров и получил ожоги 30% тела

В Удмуртии ребенок получил ожоги из-за аэрозольного спрея. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Несчастный случай произошел в среду, 2 июля, с пятиклассником из Глазовского района. Накануне мальчик с бабушкой сжигали мусор на частном участке. В какой-то момент ребенок решил воспользоваться аэрозолем от комаров и распылил его на себя рядом с бочкой.

«Мгновенно загорелись штаны и футболка. Он получил ожоги 30% тела», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится под наблюдением медиков.

До этого женщина и ребенок получили ожоги после взрыва газового баллона в Ингушетии. Инцидент произошел 28 июня в селе Инарки. Женщина использовала портативный газовый баллон для горелки, чтобы опалить кур, что закончилось взрывом, из-за которого загорелся натяжной потолок. В результате хозяйка и ребенок получили ожоги. Пострадавших экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, подробной информации об их состоянии не поступало.

Ранее в Липецкой области мужчина получил ожоги IV степени, упав в лужу чистящего средства.