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В Липецкой области мужчина получил ожоги IV степени, упав в лужу чистящего средства

Житель Липецкой области получил сильные ожоги, упав в лужу чистящего средства
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Depositphotos

В Липецкой области мужчина упал в лужу антижира и получил сильнейшие ожоги. Об этом изданию Gorod48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 Илья Копылов.

Несчастный случай произошел с 52-летним мужчиной из Данкова. Как сообщается, он поскользнулся и упал в лужу концентрированного средства для удаления жира, нагара и копоти.

У пациента диагностировали химические ожоги около 18% поверхности тела самой тяжелой — IV степени. Серьезно пострадали голова, руки, туловище, ягодицы и бедра, отметил собеседник издания.

22 июня пострадавшего доставили санавиацией в областной ожоговый центр и поместили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Ранее российские врачи спасли пациента, который выпил чистящее средство и не мог есть.

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