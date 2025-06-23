В Липецкой области мужчина получил ожоги IV степени, упав в лужу чистящего средства

В Липецкой области мужчина упал в лужу антижира и получил сильнейшие ожоги. Об этом изданию Gorod48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 Илья Копылов.

Несчастный случай произошел с 52-летним мужчиной из Данкова. Как сообщается, он поскользнулся и упал в лужу концентрированного средства для удаления жира, нагара и копоти.

У пациента диагностировали химические ожоги около 18% поверхности тела самой тяжелой — IV степени. Серьезно пострадали голова, руки, туловище, ягодицы и бедра, отметил собеседник издания.

22 июня пострадавшего доставили санавиацией в областной ожоговый центр и поместили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Ранее российские врачи спасли пациента, который выпил чистящее средство и не мог есть.